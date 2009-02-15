В России сгорел жилой дом - 14 погибших

До 14 человек увеличилось число жертв пожара в жилом доме в Астраханской области России. Как сообщает ИТАР-ТАСС, сигнал о пожаре в поселке Молодежный поступил в 18:10 по местному времени в субботу. Загорелся трехэтажный деревянный жилой дом 1982 года застройки. В 20:05 пожар был ликвидирован. В настоящее время 6 человек госпитализированы, 64 жильца эвакуированы и размещены в ближайшей школе.

"В ходе следствия уже установлено, что находившееся на балансе Аксарайского сельского совета сгоревшее здание было признано аварийным еще в 2007 году и в связи с этим все жильцы дома должны были быть отселены", - сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир МАРКИН.

"Расследование взято на контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре РФ", - сообщил он.