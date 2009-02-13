Таджикистану прогнозируют кpaх экономики и социальный взрыв

Таджикистан вновь близок к экономическому коллапсу из-за промахов в государственном управлении, но на этот раз кризис может закончиться социальным взрывом.

Как передает Рейтер, об этом говорится в отчете Международной кризисной группы (ICG).

На Таджикистан приходится почти полторы тысячи километров северной границы Афганистана, и он мог бы играть ключевую роль в снабжении и поддержке антиталибской коалиции во главе с США. Однако стабильность в самом Таджикистане под угрозой, считает ICG.

"Вместо того чтобы стать форпостом, защищающим от распространения афганского экстремизма и насилия, Таджикистан все больше начинает напоминать своего южного соседа - слабое государство, страдающее от неумелого руководства", - говорится в отчете ICG.

Ситуация с энергообеспечением в Таджикистане "вторую зиму подряд близка к полному коллапсу", считает ICG. Ранее на этой неделе соседний Узбекистан вдвое сократил поставки природного газа в Таджикистан по причине растущего долга последнего.

Таджикистан зависит от импорта газа и электроэнергии, так как его собственные гидроэлектростанции не могут обеспечить ее производство в достаточном объеме, а новые не строятся ввиду отсутствия инвесторов.

Денежные переводы трудовых мигрантов в последние годы стали основным подспорьем таджикской экономики, однако этот источник быстро иссякает из-за мирового экономического кризиса, сообщает ICG. Половина трудоспособного населения трудится за рубежом, но гастарбайтеры, работающие в России и Казахстане, сталкиваются с массовыми увольнениями.

"Президент Эмомали РАХМОН, возможно, столкнется с самым серьезным вызовом со дня окончания гражданской войны 1992-97 годов", - считает ICG.

По меньшей мере 70% семимиллионного населения Таджикистана, уже живущие в "крайней нищете", пострадают еще больше, говорится в исследовании. В случае развития самого пессимистичного сценария, правительство столкнется с социальным взрывом.

ICG призвала Запад пересмотреть программы помощи Таджикистану, утверждая, что большая часть выделенных средств была поглощена повсеместной коррупцией. ICG также призвала Таджикистан заняться внутренней политикой, создавая новые рабочие места, чтобы предотвратить голод.

Таджикские официальные лица в пятницу отказались комментировать отчет ICG.