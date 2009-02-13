Из отделения банка в Европарламенте похитили 50 тысяч евро

Из отделения банка в Европарламенте, на который было совершено нападение 12 февраля, было похищено 50 тыс. евро.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver” со ссылкой на представителя парламента.

Представитель парламента сообщил, что полиции пока не удалось задержать похитителя, а служба безопасности Европарламента продолжает изучать записи видеокамер наблюдения.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля неизвестный ограбил банк в помещении Европарламента в Брюсселе.

Неизвестный, который, по показаниям очевидцев, был в парике и макияже, вошел в отделение банка и, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, потребовал деньги. Персонал испугался и отдал ему наличность из ящичка в кассе, после чего грабитель скрылся.

Ограбление произошло в доме Европарламента, в котором находится кабинет его президента, а также где встречают ВИП-гостей.