Саакашвили знает, как вернуть Абхазию и Южную Осетию

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ уверен, что страна добьется восстановления территориальной целостности мирным путем.

"Грузия будет единой. Абхазия и Южная Осетия вернутся в состав Грузии, и мы этого добьемся мирно с помощью международного сообщества", - сказал М.СААКАШВИЛИ, выступая 12 февраля с ежегодным отчетом в парламенте страны, передает ИА "Туран".

При этом Президент заявил, что Грузия сумеет наладить нормальные отношения с Россией.

Глава государства подтвердил внешнеполитический курс страны, и отметил, что Грузия продолжает стремиться в европейские и евроатлантические структуры.

"К этому нас подталкивает существование врага, который оккупировал наши территории, и который хочет полного развала Грузии", - сказал М.СААКАШВИЛИ.