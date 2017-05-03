ВВС США осуществили второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты

Второй раз за неделю американские военные произвели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Fox News.

Как рассказала представитель ВВС США, ракета была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния и пролетела 6437 км, упав в Тихий океан около Маршалловых островов. Запуском дистанционно руководили военные из штата Монтана.

Читайте такжеВ сети появились фото развернутого противоракетного комплекса США в Южной Корее

Представитель ВВС США подчеркнула, что пуск ракеты был запланированным, и не связан с напряжением отношений с Северной Кореей. Пуски ракет планируются на три-пять лет вперед, а планирование и подготовка самого запуска может занять целый год. Обычно за год производится четыре запуска.

Предыдущий запуск данной ракеты был осуществлен 26 апреля. По данным Fox News, она пролетела 6,8 тыс.км и поразила цель полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Тогда американские военные заявили, что тестовый запуск был произведен, чтобы продемонстрировать ядерный потенциал США.

LGM-30G Minuteman III стоит на вооружении США с 1970-х годов. Она единственная баллистическая ракета дальнего действия, которую используют американские военные. Ракеты Minuteman III являются частью «ядерной триады», в состав которой входят самолеты, переносящие ракеты с ядерным зарядом, и атомные подлодки. Запуск Minuteman III производится из подземных шахт. Ракеты находятся в подземных бункерах в трех военных базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

29 апреля Северная Корея провела запуск своей твердотопливной ракеты. По данным американских военных, он был неудачным. Ракета взорвалась в воздухе и не успела покинуть территорию КНДР.