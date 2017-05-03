Frankfurter Allgemeine: Без иллюзий

Об этом пишет Клаус-Дитер Франкенбергер в статье "Без иллюзий", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Во вторник – Сочи, до этого – Абу-Даби, Джидда, Брюссель – количество поездок канцлера растет с каждым днем, что вызвало бы уважение даже Геншера. Эта активность связана, главным образом, с председательством Германии в G20 и подготовкой к июльскому саммиту в Гамбурге. Но, помимо немецких бизнес-интересов в заливе, речь идет также о том, чтобы найти способы урегулировать войны и конфликты, которые держат Европу в напряжении в течение длительного времени:

Это война в Сирии (продолжительностью более шести лет) и конфликт в Украине (более трех лет). Остановка "Брюссель" подсказывает, что вскоре внимание ЕС и Берлина полностью будет поглощено переговорами о "разводе" с Великобританией. Они будут не только сложными (банально отмечать это), они грозят перерасти в "Войну роз". И это очень дорого всем обойдется.

"Существенные разногласия"

(Гражданская) война в Сирии и на востоке Украины принесла огромные страдания. В этом отношении, канцлер абсолютно права, что пытается, без каких-либо иллюзий, вести переговоры с российским руководством, которое прямо или косвенно участвует в обоих конфликтах. После встречи с президентом Путиным Ангела Меркель не стала ничего скрывать и рассказала о "существенных разногласиях".

Восточная Украина продолжает двигаться к расколу; без помощи и одобрения Москвы сепаратисты не смогли бы сделать этого. Путин, разумеется, обвиняет правительство в Киеве. Создается впечатление, что он рушит надежды на конструктивное участие России в урегулировании конфликта. В Украине создаются факты; никто не понимает, как это можно обратить вспять. Это относится и к Сирии, где Асад удерживает власть благодаря русско-иранскому вмешательству.

Ангела Меркель, один из лидеров мировой политики, и кандидат на выборах, впервые за два года снова посетила Россию. Интересы Германии и России совпадают; но в отношении масштабных конфликтов согласия не было. Никакого прогресса нет. Путин есть Путин. На Западе, он лишился партнеров; сделки с Трампом достичь не удалось. Прогноз остается мрачным.