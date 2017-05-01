На первомайской демонстрации в Париже произошли массовые беспорядки и погромы - СМИ

Во время традиционной первомайской демонстрации в Париже произошли массовые беспорядки и погромы. Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что менее чем за неделю до второго тура президентских выборов во Франции тысячи рабочих вышли на марш за свои права в Париже.

Во время акции начались беспорядки и погромы. Активисты жгут и бьют инфраструктуру, в ход идут дымовые шашки.

В то же время полиция пытается сдерживать протестующих, применила слезоточивый газ.

Согласно сообщению, активисты скорее всего относятся к анархистским организациям.