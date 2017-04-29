Ходорковский анонсировал акции в городах России с требованием к Путину не баллотироваться в 2018 году

Общественно-политическое сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского, анонсировало проведение акции с требованием к президенту РФ Владимиру Путину не баллотироваться в 2018 году; полиция предупредила, что мероприятие "незаконно".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акцию под названием "Надоел" сегодня намерены провести в более 30 крупных городах страны.

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"Сегодня в 14:00 (по местному времени) граждане России понесут к приемным президента письма с официальными требованиями к Владимиру Путину - не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году", - говорится в сообщении организаторов.

Акция должна пройти под следующим лозунгами: #НАДОЕЛО Жить на нищенские зарплаты и пенсии, #НАДОЕЛО Экономить на еде и одежде, #НАДОЕЛО Терпеть коррупцию и держаться, #НАДОЕЛО Слушать вранье по телевизору, #НАДОЕЛО Ездить по разбитым дорогам, #НАДОЕЛО Ходить в разваливающиеся поликлиники, #НАДОЕЛО Терпеть произвол судей и полиции, #НАДОЕЛО Всего бояться, #НАДОЕЛ ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, КАДЫРОВ, ЯРОВАЯ, КИСЕЛЕВ, ПОКЛОНСКАЯ, СОБЯНИН, ВОРОБЬЕВ … этот список можно продолжать бесконечно.

При этом заявляется, что тучные нефтяные годы обогатили друзей президента (Тимченко, Сечина, Ротенберга и т.д.), а вся остальная Россия так и осталась почти по всем показателям на уровне стран третьего мира.

"Мы можем не только сказать — кто нам #надоел, но и выгнать жуликов и воров со своих насиженных мест!" - считают в "Открытой России".

В тоже время, полиция Москвы обратилась к гражданам воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка.

Правоохранители подчеркивают, что инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем.

"Столичная полиция и власти г. Москвы официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создаёт угрозу вашей личной безопасности", - заявили в полиции.

Ранее в Кремле заявили, что призывы участвовать в несогласованной акции оппозиции 29 апреля в Москве являются призывами к совершению противоправных действий, такие действия приведут к законной реакции властей.

"Мы знаем, что действительно, существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия, в условиях, когда город Москва изъявил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям. Это, естественно, приведет к реакции властей — абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 100 человек.