В Пакистане тысячи протестующих требовали отставки премьер-министра

Тысячи сторонников оппозиции 28 апреля провели акцию протеста в Исламабаде. Они требовали отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Как пишет Радио Свобода, протестующие вышли на улицы после того, как Верховный суд этой страны постановил провести дальнейшее расследование обвинений в коррупции в отношении премьера, но в то же время позволил ему пока что оставаться на должности.

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Демонстрацию провели сторонники партии «Техрик-э-Инсаф», лидером которой является бывшая звезда крикета Имран Хан.

Активисты обещают продолжать протесты пока Наваз Шариф не уйдет с должности.

В прошлом году суд в Исламабаде начал расследование в отношении оффшорного состояния семьи Шарифа после утечки «панамских документов». Документы, обнародованные в апреле прошлого года панамской фирмой Mossack Fonseca, свидетельствуют, что дочь Шарифа и двое его сыновей имеют оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Семья Шарифа отвергла обвинения.

Регистрация оффшорных компаний в Пакистане не запрещена, но критики премьера заявляют, что деньги Шарифів были получены коррупционным путем.