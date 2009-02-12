Иран готов взаимодействовать с НАТО

Иран мог бы рассмотреть возможность взаимодействия с НАТО в решении проблем Афганистана, если от альянса поступил бы соответствующий запрос, заявил в среду официальный представитель МИД ИРИ Хасан Гашгави.

"В этой связи от представителей НАТО мы не получали никаких официальных запросов. Однако Иран много делал и продолжает делать для установления мира и безопасности в Афганистане", - сказал на пресс-конференции Гашгави, комментируя возможность сотрудничества Тегерана с НАТО.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на достижение стабильности и развития в соседнем Афганистане", - добавил дипломат.

Он также сообщил, что в рамках укрепления двусторонних отношений с Кабулом, на следующей неделе в Афганистан с визитом прибудет первый вице-президент Ирана Парвиз Давуди.

РИА “Новости”