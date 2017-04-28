Исламисты контролируют половину Афганистана и начинают наступление - "Талибан"

Талибы в Афганистане 28 апреля объявили о начале своего традиционного весеннего наступления, нападений на объекты западной коалиции и афганских сил безопасности, передает Радио Свобода.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил в распространенном по электронной почте сообщении, что группировка «Талибан» в настоящее время контролирует более половины территории страны, ссылаясь также и на обнародованный в феврале американский доклад, что афганское правительство контролирует лишь 52% из 407 районов Афганистана.

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Нынешнее наступление называется «Операция Мансури», в честь убитого в прошлом году ударом американского беспилотника лидера талибов.

По словам представителя талибов, эта сделка «будет отличаться от предыдущих по своему характеру и будет проводиться с двойным, политическим и военным подходом». Как заявил Муджахид, это означает, что талибы начнут институциональную перестройку в районах, находящихся под их контролем, устанавливая, как он выразился, механизмы «социальной справедливости и развития».

Ранее в этом месяце талибы напали на военную базу на севере Афганистана, тогда погибли более 140 афганских солдат. Это стало причиной отставки министра обороны и начальника Генштаба афганской армии.