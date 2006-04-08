Укрепление армии останется приоритетом руководства Белоруссии, заявил Александр Лукашенко на военном параде в Минске. Парадом на Октябрьской площади завершилась церемония инаугурации главы государства.

"Укрепление военной организации государства и впредь будет являться приоритетом в политике Белоруссии", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия строит систему национальной безопасности в мирных целях.

Обращаясь к военным, президент отметил, что успехи страны в штыки воспринимаются Западом. "В период избирательной кампании, как никогда ранее, проявилось истинное лицо идеологов двойных стандартов. Им необходимо оторвать очередную страну от семьи братских народов, утопить в хаосе и подвергнуть вирусу "цветных революций". По его словам, в одних странах применяется военное вторжение, в других - революции.

Во время парада на верность главе государства присягнули военнослужащие Минобороны Белоруссии, внутренних войск, МВД, погранвойск, Комитета государственной безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям. Завершилась церемония инаугурации маршем военнослужащих.

РИА "Новости"