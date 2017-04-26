Более 700 тысяч человек получили статус беженца в ЕС в 2016 году

В 2016 году более 710 тысяч человек получили статус беженца в государствах-членах Европейского Союза. Как сообщает агентство dpa, это более чем вдвое превышает показатели предыдущего, 2015-го года, сообщает "DW".

В частности, согласно данным Евростата, в прошлом году удовлетворено более 400 тысяч ходатайств о получении статуса беженца, поданных гражданами Сирии, что составляет около 57 процентов от общего количества лиц, получивших убежище в ЕС. При этом более 70 процентов из этих сирийцев получили убежище в Германии, а в ФРГ в прошлом году официально признала беженцами более 445 тысяч человек - больше, чем остальные государства ЕС вместе взятые.

Читайте такжеВенгрия будет держать беженцев в закрытых лагерях на границе

На втором месте по количеству положительных решений о предоставлении статуса беженца находится Швеция (70 тысяч), на третьем - Италия (35,5 тысяч). По количеству предоставленных статусов беженца по отношению к количеству населения лидирует Швеция - 7040 положительных решений на один миллион жителей страны. Последней по этому показателю среди всех государств ЕС является Польша - 10 решений на миллион жителей.