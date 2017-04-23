Выборы президента во Франции: появились первые данные экситполов - лидирует Макрон

В первом туре президентских выборов во Франции лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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Это свидетельствует из данных опроса, который был проведен телеканалом RTBF, сообщает РБК.

Согласно данным опроса, Макрон в данный момент лидирует с 24% голосов избирателей. Ле Пен получила 22% голосов. За бывшего премьера Франсуа Фийона отдали свои голоса 20,5%. Лидер движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка на первый тур выборов составила 69,42%. Там отметили, что в 2012 году в первом туре приняли участие 70,59% избирателей.

Избирательные участки во Франции будут работать до 19:00 по местному времени. Охрану порядка при голосовании осуществляют 50 тыс. офицеров и сотрудников полиции.