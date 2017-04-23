Франция выбирает президента (фоторепортаж)

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Reuters. Около 47 миллионов избирателей под усиленной охраной 50 тысяч правоохранителей решают, отдать победу проевропейскому новичку-центристу, скандальному ветерану-консерватору, который хочет сократить государственные расходы, ультралевому евроскептику и поклоннику Фиделя Кастро или, возможно, впервые в истории Франции сделать президентом женщину, которая мечтает закрыть границы от мигрантов и отказаться от евро.

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В стране и за ее границами в 8 утра по местному времени (в 9:00 по Киеву) откроются 67 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 (20:00 по Киеву), а в некоторых больших городах – и на час дольше.

В свою очередь французы, находящиеся, например, в Канаде и США уже выстроились в очереди в участках.

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов. Лидируют Эмманюэль Макрон (движение «На марше») и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. За ними с минимальным отрывом идут Франсуа Фийон (правоцентрист из партии «Республиканцы») и леворадикал Жан-Люк Меланшон (движения «Неподчинившаяся Франция»).

За результатами выборов с тревогой следят во всем мире – победит ли популизм здесь так же, как и во время референдума о выходе Великобритании из ЕС или президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп.

По данным опроса Ipsos Sopra Steria за два дня до голосования в первом туре Макрон набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%). Второй тур состоится 7 мая.