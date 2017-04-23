Франция выбирает президента (фоторепортаж)
Выборы проходят под усиленной охраной после недавних террористических атак.
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Reuters. Около 47 миллионов избирателей под усиленной охраной 50 тысяч правоохранителей решают, отдать победу проевропейскому новичку-центристу, скандальному ветерану-консерватору, который хочет сократить государственные расходы, ультралевому евроскептику и поклоннику Фиделя Кастро или, возможно, впервые в истории Франции сделать президентом женщину, которая мечтает закрыть границы от мигрантов и отказаться от евро.
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В стране и за ее границами в 8 утра по местному времени (в 9:00 по Киеву) откроются 67 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 (20:00 по Киеву), а в некоторых больших городах – и на час дольше.
В свою очередь французы, находящиеся, например, в Канаде и США уже выстроились в очереди в участках.
В президентской гонке участвуют 11 кандидатов. Лидируют Эмманюэль Макрон (движение «На марше») и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. За ними с минимальным отрывом идут Франсуа Фийон (правоцентрист из партии «Республиканцы») и леворадикал Жан-Люк Меланшон (движения «Неподчинившаяся Франция»).
За результатами выборов с тревогой следят во всем мире – победит ли популизм здесь так же, как и во время референдума о выходе Великобритании из ЕС или президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп.
По данным опроса Ipsos Sopra Steria за два дня до голосования в первом туре Макрон набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%). Второй тур состоится 7 мая.