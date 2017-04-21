Теракт в Париже: личность нападавшего известна, ответственность взяло на себя ИГ
Парижский террорист ранее был осужден за нападение на полицейского.
Личность устроившего стрельбу на Елисейских полях мужчины была установлена, заявил в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Молинс, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Однако имя стрелка, как уточнил глава надзорного ведомства, не будет названо до тех пор, пока следователи не определят, были ли у него сообщники.
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«Личность нападавшего известна и проверена, но я не буду раскрывать ее, потому что расследование продолжается», - приводит его слова агентство.
При этом Associated Press со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщает, что полиция уже обыскала дом в пригороде Парижа, Шелле, который, как полагают работники правопорядка, был связан со стрелком. Участок, как уточнили собеседники агентства, по документам принадлежит семье 39-летнего Карима Чеурфи.
В архивах газеты Le Parisien, как замечает агентство, уже упоминалось имя Чеурфи - в 2001 году он, по информации издания, был осужден за нападение на полицейского.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Как сообщал УНИАН, перестрелка на Елисейских полях в центре Парижа произошла ранее, 20 апреля. По словам очевидцев, злоумышленник приехал к месту инцидента на автомобиле, после чего, остановившись на красный сигнал светофора, вышел из машины и открыл огонь по полицейским. В результате происшествия погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое — пострадали. Также ранения, как отмечал представитель МВД Франции, получила одна женщина.
Сам стрелявший был застрелен ответным огнем работников правопорядка. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое управление прокуратуры Франции.