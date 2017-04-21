Теракт в Париже: личность нападавшего известна, ответственность взяло на себя ИГ

Личность устроившего стрельбу на Елисейских полях мужчины была установлена, заявил в ходе пресс-конференции прокурор Парижа ​Франсуа Молинс, передает РБК со ссылкой на Reuters.

​Однако имя стрелка, как уточнил глава надзорного ведомства, не будет названо до тех пор, пока следователи не определят, были ли у него сообщники.

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«Личность нападавшего известна и проверена, но я не буду раскрывать ее, потому что расследование продолжается», - приводит его слова агентство.

При этом Associated Press со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщает, что полиция уже обыскала дом в пригороде Парижа, Шелле, который, как полагают работники правопорядка, был связан со стрелком. Участок, как уточнили собеседники агентства, по документам принадлежит семье 39-летнего Карима Чеурфи.

В архивах газеты Le Parisien, как замечает агентство, уже упоминалось имя Чеурфи - в 2001 году он, по информации издания, был осужден за нападение на полицейского.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, перестрелка на Елисейских полях в центре Парижа произошла ранее, 20 апреля. По словам очевидцев, злоумышленник приехал к месту инцидента на автомобиле, после чего, остановившись на красный сигнал светофора, вышел из машины и открыл огонь по полицейским. В результате происшествия погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое — пострадали. Также ранения, как отмечал представитель МВД Франции, получила одна женщина.

​Сам стрелявший был застрелен ответным огнем работников правопорядка. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое управление прокуратуры Франции.