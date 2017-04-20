В Египте сообщили о ликвидации трех главарей местной группировки ИГИЛ (видео)
Военные заявили, что воздушные удары были направлены на боевиков Ансар аль-бейт Макдис.
Трое главарей "Исламского государства" в Египте и 19 членов этой террористической группировки уничтожены в результате авиаудара на севере Синая. Об этом со ссылкой на страницу официального представителя Вооруженных сил Египта в Facebook сообщает Reuters.
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Военные заявили, что воздушные удары были направлены на боевиков Ансар аль-бейт Макдис, которые присягнули на верность ИГИЛ в 2014 году.
На странице египетской армии не назвали имен лидеров группировки, но описали их как наиболее авторитетного ее члена, другого - как ее главного юриста, а третьего - как ответственного за допросы.
Египет усиливает безопасность в преддверии визита в страну Папы Римского Франциска на следующей неделе.