Китайцы возглавили рейтинг самых щедрых туристов

Эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO) назвали китайских путешественников самыми щедрыми туристами в 2016 году, передает 112.ua

Согласно данных, китайцы потратили в прошлом году на зарубежные поездки 261 млрд долл. Эксперты отметили, что рост составил 12%.

Вторую позицию в рейтинге заняли жители США - американцы потратили на путешествия 122 млрд долл., что на 8% больше прошлогодних показателей.

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Тройку лидеров замыкают жители Германии, расходы которых составили 81 млрд долл. - на 5% больше, нежели в прошлом году.

На четвертом месте оказалась Великобритания (64 млрд долл.), а на пятом - Франция (41 млрд долл.).

В Украине, наряду с Израилем, рост составил 12% в сравнении с прошлогодними показателями.

Как сообщал УНИАН, в МИД заявили, что после введения Европейским Союзом безвизового режима украинцы смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства.