"Дело острова Змеиный" не было территориальным спором

Дело, которое рассматривал Международный суд ООН в Гааге, не было территориальным спором между Украиной и Румынией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что государственные границы Украины и Румынии были определены межгосударственным договором в 1997 году.

«Задача перед судом была не определить статус территории, не определить статус острова Змеиный, это все было определено, а провести линию делимитации экономической зоны и континентального шельфа между двумя государствами», - отметил А.КУПЧИШИН.

Он добавил, что исходной точкой была определена точка касания государственных границ на расстоянии 12 миль от берегов двух государств.

«Поэтому никаких территориальных претензий у Румынии к Украине не было. Все было решено в 1997 году», - подчеркнул дипломат.