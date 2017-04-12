"Трансформеры" круглого стола: в новом трейлере роботов показали в эпоху Средневековья (видео)

В сети появился новый проморолик фантастического боевика «Трансформеры 5: Последний рыцарь». В трейлере, опубликованном на YouTube-канале фильма, рассказывается, что инопланетные роботы жили с людьми еще в эпоху Средневековья.

Читайте такжеВ сети появился финальный трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи (видео)

В ленте сыграли Энтони Хопкинс, Марк Уолберг и Лора Хэддок. Режиссером выступил Майкл Бэй, снявший предыдущие фильмы серии. Российская премьера пятой части франшизы намечена на 22 июня.

5 апреля Бэй заявил, что планирует снять еще 14 картин по «Трансформерам». Кинематографист подчеркнул, что для каждого фильма у него уже есть сценарий.

Фильмы серии «Трансформеры» рассказывают о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику.