Великобритания подозревает Россию во вмешательстве в референдум по Brexit

Другие государства могли вмешаться в процесс голосования на референдуме о выходе Великобритании из ЕС.

Такой вывод сделала парламентская комиссия, расследовав причины сбоев в работе сайта, на котором британские подданые регистрировались для участия в референдуме, передает The Guardian.

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Согласно отчету парламентской комиссии, причиной выхода сайта из строя стала DDoS-атака с использованием ботнетов. Подобная атака, по мнению комиссии, свидетельствует о попытках вмешательства в ход референдума иностранных государств.

О каких именно государствах идет речь, в отчете не говорится, но отмечается, что у России и Китая есть опыт проведения кибератак, «основанных на понимании психологии масс и навыков использования отдельных личностей».

7 июня 2016 года правительственный сайт за 100 минут до прекращения регистрации оказался недоступен. Первоначально было объявлено, что сайт не выдержал нагрузки из-за огромного числа желающих зарегистрироваться для участия в референдуме.