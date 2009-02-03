Киргизия закрывает американскую военную базу

Правительство Киргизии приняло решение закрыть американскую военную базу на территории страны - в Манасе.

Как передает РИА Новости, об этом сегодня сообщил президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ на пресс-конференции в Москве.

"Правительство Киргизии приняло решение закончить срок нахождения базы. Киргизия будет принимать соответствующие процедуры", - сказал К.БАКИЕВ.

Как сообщал УНИАН, авиабаза США была открыта в Киргизии в декабре 2001 года по мандату ООН для поддержки проводимой коалиционными силами антитеррористической операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане.

Сейчас на авиабазе в Манасе находится свыше тысячи военнослужащих США, а также военно-транспортные самолеты.