Киргизия закрывает американскую военную базу
20:05, 03 февраля 2009Мир
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Об этом сообщил президент страны
Правительство Киргизии приняло решение закрыть американскую военную базу на территории страны - в Манасе.
Как передает РИА Новости, об этом сегодня сообщил президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ на пресс-конференции в Москве.
"Правительство Киргизии приняло решение закончить срок нахождения базы. Киргизия будет принимать соответствующие процедуры", - сказал К.БАКИЕВ.
Как сообщал УНИАН, авиабаза США была открыта в Киргизии в декабре 2001 года по мандату ООН для поддержки проводимой коалиционными силами антитеррористической операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане.
Сейчас на авиабазе в Манасе находится свыше тысячи военнослужащих США, а также военно-транспортные самолеты.
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