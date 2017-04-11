"Скучно, девочки": Путин прокомментировал обвинения в адрес Сирии и РФ из-за химатаки

Президент России Владимир Путин заявил, что что ситуация с использованием химического оружия в Сирии напоминает ему предлог для начала войны в Ираке в 2003 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мы обсуждали это с господином президентом. Я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене – ни больше ни меньше», - сказал Путин.

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«Все то же самое происходит сейчас, и опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.