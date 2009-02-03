Россия и Беларусь подписали соглашение о создании единой системы ПВО

Россия и Беларусь заключили соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента РФ, документ подписан в Кремле по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в присутствии президентов России и Беларуси.

«Знаковым событием является укрепление военно-политической составляющей нашего сотрудничества, а именно подписание соглашения о создании единой региональной системы ПВО. Мы к этому достаточно долго шли, работа завершена. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в подготовке этого документа. Реализация этого документа заметно повысит обороноспособность России и Беларуси», - сказал президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.