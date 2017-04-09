Постпред США в ООН заявила об отсутствии варианта решения конфликта в Сирии без смены режима Асада

Представитель США в ООН Никки Хейли заявляет, что достижение мира в Сирии при нынешней власти невозможно, поэтому отстранение от власти Башара Асада неизбежно.

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Об этом сообщает CNN.

"Отстранение от власти Асада – это не единственный наш приоритет (политики США в регионе). В первую очередь мы стараемся нанести поражение ИГИЛ.

Во-вторых, мы не видим мира в Сирии с Асадом у власти.

В-третьих, уменьшить иранское влияние.

И тогда, наконец, двигаться в направлении политического решения, потому что, в конце концов, это (ситуация в Сирии) сложная ситуация, здесь нет простых ответов и политическое решение должно быть найдено", – сказала она в эфире телеканала.

"Если вы посмотрите на его (Башара Асада) действия, если посмотреть на ситуацию, трудно понять, каким образом договариваться о мире и стабильности с правительством Асада", – добавила она.

"Смена режима – это то, мы думаем, что должно произойти, потому что все стороны поймут, что Асад не тот лидер, который должен управлять в Сирии", – подчеркнула представитель США в ООН.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошел утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии. 5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.