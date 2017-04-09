Тегеран заверил Дамаск в дальнейшей поддержке

Тегеран и впредь будет поддерживать Дамаск. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщил официальный сайт иранского президента, как пишет DW.

"Иран и впредь будет на стороне сирийского народа и будет приветствовать более тесное сотрудничество в борьбе против терроризма", - сказал иранский лидер.

Роухани также осудил ракетный обстрел военно-морскими силами США авиабазы в Сирии как "четкое нарушение норм международного права".

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Сегодня же Роухани провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, темой переговоров стала ситуация вокруг Сирии, в том числе недавний обстрел авиабазы сирийских военно-воздушных сил, передает информагентство "Интерфакс".

Лидеры обеих стран подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества для политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, ранее в этот же день постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила в интервью телекомпании CNN, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует продолжить прилагать усилия для свержения сирийского президента Башара Асада.