"Манифестация любви": в центре Стокгольма прошла акция в память о жертвах теракта (фото)
На площади собрались порядка 10 тысяч человек.
Акция под названием "манифестация любви" прошла в воскресенье, 9 апреля, на площади Сергельсторг в центре Стокгольма.
Как передает Deutsche Welle, площадка расположена всего в нескольких сотнях метров от того места, где 7 апреля грузовик с террористом за рулем въехал в толпу, что привело к смерти четырех и ранению еще 15 прохожих.
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Мероприятие, призванное стать мирным протестом горожан против террора, привлекло множество жителей и гостей города. На площади собрались порядка 10 тысяч человек.
Участники манифестации почтили память погибших минутой молчания. Многие участники принесли с собой свечи. К лестнице у Сергельсторг в воскресенье утром снесли все цветы, которые до этого возлагали к импровизированному мемориалу на центральной улице Дроттнинггатан, где произошла атака.
Как сообщалось, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих.
Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.