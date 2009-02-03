Еврокомиссия предлагает: налоги отдельно, банковская тайна отдельно

Еврокомиссия предлагает запретить действие банковской тайны на обмен информацией между налоговыми администрациями стран ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на брифинге комиссар ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза Ласло КОВАЧ.

«В глобализованном мире, где беглецы от налогов и мошенники пользуются преимуществами национальных налоговых администраций, эффективное сотрудничество и взаимная помощь между администрациями служат основой для лучшей борьбы с налоговыми нарушениями», - заявил комиссар.

Он сообщил, что Еврокомиссия предложила проекты двух новых Директив.

Ключевым элементом проекта директивы о сотрудничестве в оценке налогов является запрет налоговым администрациям стран-членов ЕС на использование банковской тайны как основания для отказа сообщать данные о налогоплательщике администрации в другой стране-члене ЕС. Кроме того, проектом директивы предусматриваются четкие правила сотрудничества налоговых администраций стран-членов ЕС, форматы и каналы обмена информацией. Проект директивы будет распространяться на все налоги, кроме НДС и акцизного сбора.

Вторым проектом директивы о взаимной помощи при возмещении налогов предусматривается укрепление сотрудничества в области обмена информацией о возмещении уплаченных налогов, введение обязательных обменов информацией о возмещении налогов нерезидентам, предоставление разрешения представителям страны участвовать в проведении расследования относительно налоговых правонарушений на территории другой страны-члена ЕС.

В целом, по оценкам Еврокомиссии, в результате уклонения от уплаты налогов и мошенничества бюджеты стран-членов ЕС недополучают ежегодно около 2,5% ВВП, или 200-250 млрд. евро.