Во Флориде произошла стрельба в фитнес-клубе, есть жертвы

Неизвестный открыл в субботу стрельбу в фитнес-клубе "Экинокс" в американском штате Флорида. Два человека ранены, сам стрелявший мертв. Об этом сообщило управление полиции округа Майами-Дейд, передает ТАСС.

"Полиция расследует стрельбу в клубе, расположенном в торговом центре "Меррик-парк". Опасность сейчас никому не угрожает", - уточнили правоохранительные органы в своем официальном Twitter. Управление полиции обещало уведомлять население по мере появления новой информации.

Оно пока не уточняет, был ли стрелявший убит сотрудниками органов правопорядка или покончил с собой.

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Согласно имеющимся сведениям, инцидент длился около 15 минут. Фитнес-клуб "Экинокс" соседствует с зоной предприятий общественного питания ТЦ. Его посетители подняли панику, одни бросились подальше от места стрельбы, другие пытались укрыться под столами и за стойками.

Как передает местный телеканал 10 news, раненые были доставлены в больницу вертолетом противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, есть пострадавший.