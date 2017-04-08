Сенат США утвердил предложенного Трампом нового судью Верховного суда

Сенат США утвердил Нила Горсача в качестве нового судьи верховного суда страны. Его кандидатура была предложена президентом-республиканцев Дональдом Трампом и не устроила многих представителей Демократической партии, пишет Русская служба Би-Би-Си.

До выдвижения в судьи Верховного суда Нил Горсач работал в апелляционном суде, расположенном в Колорадо. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что у него есть серьезные сомнения в его независимости.

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В свою очередь сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила Горсача в том, что он стремится защищать интересы больших корпораций в ущерб американскому рабочему классу.

Демократы пытались заблокировать назначение Горсача, но республиканцы, обладающие в сенате большинством, сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам это сделать.

Пост судьи Верховного суда США стал вакантным после смерти судьи Антонина Скалиа в прошлом году. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама предложил своего кандидата, но он был заблокирован республиканцами в конгрессе.

Всего в Верховном суде США должно быть девять судей. До утверждения Горсача на пост девятого судьи в суде сохранялся паритет между судьями, выдвинутыми президентами-республиканцами, и судьями, выдвинутыми президентами-демократами.

Расклад сил в Верховном суде США очень важен для страны, так как зачастую именно он принимает окончательные решения по многим спорным вопросам. За последние годы суд принял несколько громких решений, в том числе узаконил по всей стране однополые браки.