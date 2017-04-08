Сенат США утвердил предложенного Трампом нового судью Верховного суда
Демократы пытались заблокировать назначение Горсача, но республиканцы, обладающие большинством, сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам это сделать.
Сенат США утвердил Нила Горсача в качестве нового судьи верховного суда страны. Его кандидатура была предложена президентом-республиканцев Дональдом Трампом и не устроила многих представителей Демократической партии, пишет Русская служба Би-Би-Си.
До выдвижения в судьи Верховного суда Нил Горсач работал в апелляционном суде, расположенном в Колорадо. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что у него есть серьезные сомнения в его независимости.
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В свою очередь сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила Горсача в том, что он стремится защищать интересы больших корпораций в ущерб американскому рабочему классу.
Демократы пытались заблокировать назначение Горсача, но республиканцы, обладающие в сенате большинством, сумели изменить правила голосования таким образом, чтобы не дать демократам это сделать.
Пост судьи Верховного суда США стал вакантным после смерти судьи Антонина Скалиа в прошлом году. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама предложил своего кандидата, но он был заблокирован республиканцами в конгрессе.
Всего в Верховном суде США должно быть девять судей. До утверждения Горсача на пост девятого судьи в суде сохранялся паритет между судьями, выдвинутыми президентами-республиканцами, и судьями, выдвинутыми президентами-демократами.
Расклад сил в Верховном суде США очень важен для страны, так как зачастую именно он принимает окончательные решения по многим спорным вопросам. За последние годы суд принял несколько громких решений, в том числе узаконил по всей стране однополые браки.