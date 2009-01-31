Израиль продолжит точечные удары по Газе

Израильские войска, несмотря на перемирие, продолжат наносить точечные удары по активистам и объектам инфраструктуры палестинских группировок в секторе Газа, включая правящее движение ХАМАС, сообщила в пятницу газета "Гаарец".

Такое решение, по сведениям издания, было принято в ходе консультаций политического руководства и глав силовых структур, которые обсуждали возможную реакцию на возобновившиеся ракетные обстрелы и нападения на военнослужащих.

Во вторник боевики подорвали фугас на пути следования армейского патруля, убив одного и ранив трех израильтян. Еще одним нарушением перемирия стал пуск по меньшей мере двух реактивных снарядов по югу Израиля.

В ответ израильская авиация ликвидировала одного из участников нападения и ранила второго. Бомбардировке также подверглись туннели контрабандистов на границе сектора Газа с Египтом и мастерская, где, по утверждению военных, производилось оружие для боевиков.

Ответственность за все случаи нарушения перемирия Израиль возлагает на правящее в анклаве движение ХАМАС, несмотря на то, что его активисты не принимали непосредственного участия в последних операциях. "Гаарец" цитирует неназванных офицеров израильской разведки, которые говорят, что ХАМАС заинтересован в сохранении затишья и пытается сдержать активность непримиримых группировок.

РИА "Новости"