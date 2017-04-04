В Мадриде бык на глазах тысяч зрителей нанес тяжелые травмы тореадору

В Испании во время корриды тяжелые раны получил 23-летний тореадор. Трагедия произошла перед 10 тысячами зрителей в Мадриде, говорится в сюжете ТСН.

Бык успел четыре раза ударить мужчину, который получил тяжелые ранения шеи и головы.

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Врачи пытаются спасти жизнь молодому человеку, говорят о тяжелом состоянии пациента. Медики вообще удивляются, что он сумел выжить после атаки разъяренного животного, что весит почти полтонны.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года в Испании впервые с 1985 года бык убил матадора. Выступление 29-летнего Виктора Баррио проходил в городе Теруэль и транслировалось по местному телевидению в прямом эфире. Бык подбросил матадора в воздух, а затем пронзил рогами правую сторону его грудной клетки.