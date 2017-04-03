Трамп назвал теракт в Петербурге "ужасным событием"

22:48, 03 апреля 2017
Мир
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Трамп назвал взрывы в Санкт-Петербурге "ужасным событием".

REUTERS

Президент США Дональд Трамп комментируя теракт в метро Санкт-Петербурга, назвал произошедшее ужасным событием. Об этом сообщает Reuters.

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"Ужасно. Ужасное событие... По всему миру такое творится. Абсолютно ужасное событие", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения.

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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метрополитен#взрыв#теракт