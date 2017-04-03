Трамп назвал теракт в Петербурге "ужасным событием"
22:48, 03 апреля 2017Мир
1651 0
Трамп назвал взрывы в Санкт-Петербурге "ужасным событием".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп комментируя теракт в метро Санкт-Петербурга, назвал произошедшее ужасным событием. Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеТеракт в петербургском метро: РосСМИ опубликовали видео первых минут после взрыва
"Ужасно. Ужасное событие... По всему миру такое творится. Абсолютно ужасное событие", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Белом доме.
Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге