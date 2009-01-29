Медведев требует от ФСБ работать на опережение

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует от ФСБ РФ работать на опережение в борьбе с сепаратизмом и национальной нетерпимостью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом он сказал сегодня, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ, посвященном итогам 2008 года и задачам на 2009 год.

«Любая пропаганда сепаратизма, национальной и религиозной нетерпимости - вызов стабильности и единству нашего многонационального государства", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что в данном случае нужно работать на опережение. "Нужна более качественная профилактика и самое тесное взаимодействие с институтами гражданского общества", - отметил Президент РФ.

Также Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что в вопросах обустройства государственной границы и пограничной безопасности еще остается много работы, но она обязательно будет продолжена в этом году.

Он обратил внимание то, что "количество охотников за секретами, составляющими гостайну, не уменьшается, не снижается внимание к новейшим технологиям, военному строительству, экспорту вооружений и другой важной информации политического и экономического характера".