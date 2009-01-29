ПАСЕ признала Россию оккупантом

Парламентская ассамблея совета Европы осудила Москву за последствия кавказской войны

Согласно принятой резолюции, присутствие российских военных в регионе признано ПАСЕ оккупацией.

ПАСЕ не приняла ни одной российской поправки в текст резолюции. Ассамблея повторно потребовала от Москвы отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а создаваемые в этих республиках военные базы России ассамблея сочла незаконными. Кроме того, согласно резолюции, Грузия выполнила почти все требования предыдущей, октябрьской резолюции, в то время как Россия игнорировала большинство из них. В резолюции ПАСЕ позиция Москвы была названа нарушением международного права. В Москве на документ отреагировали довольно жестко. Председатель Госдумы Борис Грызлов призвал европейских коллег больше не ставить вопрос об отказе от признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Россия стала первой из пока всего двух стран, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Позже к российскому признанию присоединилась Никарагуа.

Эхо Москвы