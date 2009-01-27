Сегодня Поместный собор РПЦ будет избирать нового Патриарха

Сегодня Поместный собор Русской православной церкви приступит к избранию нового Патриарха Московского и всея Руси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, утром перед началом заседания члены Священного синода РПЦ совершат Божественную литургию и литию (краткое заупокойное богослужение) по скончавшемуся 5 декабря 2008 года патриарху Алексию II в Преображенской (нижней) церкви храма Христа Спасителя.

Открытие Поместного cобора запланировано в Кафедральном cоборном Храме Христа Спасителя в Москве на 12.00 мск.

Избрание Патриарха Московского запланировано на 17.30 мск.

Согласно решению Архиерейского собора от 25 января, кандидатами на Патриарший престол избраны митрополиты Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ, Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ и Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ.

В частности, Митрополит КИРИЛЛ получил наибольшее количество голосов – 97. Митрополит КЛИМЕНТ – 32, а Митрополит ФИЛАРЕТ – 16 голосов.

Среди остальных кандидатов – митрополит Коломенский ЮВЕНАЛИЙ, который получил 13 голосов, митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР – 10 голосов, митрополит Черновицкий и Буковинский ОНУФРИЙ – 10, митрополит Воронежский и Борисоглебский СЕРГИЙ – 7, митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВЛАДИМИР – 4, митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ – 3 голоса.

Поместный собор имеет право расширить список кандидатов дополнительными фигурами. Для этого им потребуется набрать более половины голосов выборщиков.

В Поместном соборе примут участие около 700 делегатов, из них почти 200 – из Украины. Кворум Собора составляет две трети законно избранных делегатов, включая две трети архиереев от общего числа иерархов-членов Собора. Решения на Поместном соборе принимаются большинством голосов, за исключением особых случаев, оговоренных принятым Собором регламентом. При равенстве голосов в случае тайного голосования проводится повторное голосование.

Избрание Патриарха по уставу проводится "в закрытом заседании".

Поместный собор РПЦ продлится до 29 января. 1 февраля состоится Божественная литургия с чином интронизации новоизбранного предстоятеля.