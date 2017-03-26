В МИД России прокомментировали новые санкции США против российских компаний

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на санкции, которые были введены США против восьми российских компаний.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляют, что такое решение вызвало «разочарование и удивление". Комментарий опубликован на официальной странице МИД РФ в Facebook.

В заявлении говорится, что США не назвали причины, по которым были введены санкции.

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"Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не наносит, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", - заявили в МИД РФ.

Напомним, правительство США приняло решение ввести санкции против еще восьми российских компаний за нарушения национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.

Сообщается, что в черный список попали следующие компании: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бы. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.