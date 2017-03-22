Уставшие от путинского "патриотизма" россияне все больше стали интересоваться историей Украины - опрос

Интерес к истории Великой Отечественной войны стали проявлять менее половины россиян, подсчитали социологи Левада-центра.

Все большему числу респондентов вообще безразлична российская история. Эксперты связывают это с «агрессивным» патриотическим дискурсом, пишет РБК.

Левада-центр провел опрос об интересе граждан к историческим эпохам и наиболее значимым, по мнению респондентов, периодам в истории России. По-прежнему больше всего «особый, повышенный интерес» у респондентов вызывает Великая Отечественная война. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года - всего 38% (опросов по этой теме между 2008 и 2017 годами у «Левады» не было).

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Другой вопрос социологов: с какой даты, эпохи, события начинается, по вашему мнению, история России? Самые популярные ответы соответственно: с незапамятных времен, с Киевской Руси, с крещения Руси.

О том, что история начинается с незапамятных времен, в марте 2017 года думают 36% опрошенных россиян. В июле 2003 года так отвечали 39% (опросов по этой теме между 2003 и 2017 годами у «Левады» не было). Несмотря на общее падение интереса респондентов к истории Древней Руси, все больше граждан считают, что история страны начинается именно с нее (рост с 19 до 26%). Незначительно изменилось число сторонников начала истории с крещения Руси (с 11 до 12%).

Эксперты связывают рост сторонников точки отсчета истории от Киевской Руси с политическим контекстом последних лет: борьбой власти РФ за права на так так называемое историческое наследие Крыма и популяризацией в России фигуры князя Владимира Крестителя. (что является неотъемлемой частью истории Украины - УНИАН).

С 3 до 7% выросло число респондентов, отсчитывающих начало истории страны от образования русских княжеств. В то же время с 10 до 5% упало число сторонников начала истории страны с царствования Петра I. Колебание числа сторонников остальных исторических периодов незначительно.

«Патриотизм стал настолько официозным и неискренним, что начал вызывать отторжение", - отмечают эксперты.