Стала известна дата саммита НАТО в Брюсселе

Стала известна дата саммита НАТО - встреча глав государств и правительств стран-членов нато пройдет в Брюсселе 25 мая.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оанна Лунгеску, сославшись на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Генеральный секретарь сказал сегодня журналистам в Вашингтоне, что главы государств и правительств НАТО соберутся в Брюсселе в четверг, 25 мая 2017 года. Они обсудят вопросы адаптации НАТО к новой среде безопасности, в том числе, роль альянса в борьбе с терроризмом, а также о важности увеличения расходов на оборону", - отметила она.