Египет увеличил цену на многократные визы

Правительство Египта решило оставить старую цену в 25 долл. для однократного въезда туристов в страну, но увеличило до 60 долл. - на многократные визы.

Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Таким образом, цены на многократные визы были увеличены с 35 до 60 долл.

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В заявлении министра туризма Египта Яхья Рашеда говорилось, что правительство утвердило это решение после заседания под председательством премьер-министра Шерифа Исмаила.

При этом он не уточнил, когда будут введены указанные изменения.

Ранее в феврале представители египетской власти сообщали, что страна введет новые цены на въездные визы как для однократного посещения, так и многократного. Предлагалось цены на одноразовые визы увеличить с 25 долл. до 60, а многоразовые с 35 до 70 долл. Однако, вскоре после этого, правительство страны решило отложить введение новых цен с марта на июль без объяснения по поводу такой задержки.

В то же время, как сообщают источники из туристического сектора, новая плата была отсрочена после того, как министерство иностранных дел получило жалобы от представителей туристического сектора, изменение цены было достаточно неожиданным и окажет негативное влияние на туристическую индустрию.

Последний раз Египет увеличивал цены на визы в апреле 2014 года с 15 до 25 долларов.