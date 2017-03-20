В Польше за шпионаж на Россию осудили адвоката

В Польше Окружной суд Варшавы приговорил к 4 годам адвоката по подозрению в шпионаже для России, пишет PAP.

Адвоката обвинили в шпионаже на ГРУ для России, что нанесло вред Польше. При этом сам обвиняемый своей вины не признает.

Читайте такжеВ Литве осудили двух российских шпионов

Издание сообщает, что защита обвиняемого адвоката просила оправдания, а вот сторона обвинения требовала 6 лет заключения.

Отмечается, что процесс над осужденным начался в 2016 году и проходил в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН ранее, командование террористов "ДНР" очередным своим циркуляром" строго запретило подчиненным боевикам вести с гражданскими и любыми другими лицами разговоры о своей "военной службе".