Российские банкоматы "подхватили" новый вирус, который выдает деньги прямо с кассеты

16:24, 20 марта 2017
Мир
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Вирус активизируется и выдает деньги из кассеты банкомата при вводе специального кода.

Иллюстрация / REUTERS

Российской Федерации злоумышленники с помощью нового вируса могут получать наличные в обход банковских счетов, сообщает "Коммерсантъ".

О новом способе атаки Центробанк сообщил в специальном письме и разослал участникам рынка.

Вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая форме файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы. При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры (обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук).

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Под угрозой находится большинство устройств в стране, ведь они работают с операционной системой Windows.

Вирус не касается базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.

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Теги: #Россия#банки#банкоматы