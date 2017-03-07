Штурм Мосула: иракская армия выбила боевиков ИГИЛ из здания правительства

Элитное подразделение иракской армии во вторник вытеснило боевиков "Исламского государства" из основных правительственных зданий в Мосуле. Об этом Reuters сообщил представитель иракской армии.

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Также удалось отбить главный музей Мосула, который был поврежден и разграблен боевиками, рассказал пресс-секретарь подразделения быстрого реагирования МВД генерал-полковник Абдель Амир Аль-Мохаммадави.

Бойцы во время ночного рейда, который длился около часа, штурмом взяли здание правительства и окружающий его комплекс.

"Они уничтожили десятки боевиков ИГИЛ", - сказал пресс-секретарь.

Освобождение правительственного комплекса поможет иракским войскам атаковать боевиков в центре старого города и ознаменует собой символический шаг на пути к восстановлению государственной власти над Мосулом, даже если здания разрушены и не используются ИГИЛ.

Битва за Мосул началась 17 октября. Сейчас идет более сложный этап – бои в густонаселенном Старом городе, где, как считают иракские военные, среди оставшегося мирного населения скрываются несколько тысяч боевиков.

Старый город лежит на западном берегу реки Тигр, которая делит Мосул на две части. По оценкам гуманитарных организаций, 19 февраля, когда началось наступление правительственных сил на западную часть города, там оставалось около 750 000 человек. Иракские вооруженные силы взяли восточную часть Мосула в январе, после 100 дней боев.