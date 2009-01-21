ЕС выделит Грузии 500 млн. евро помощи
Подписано совместное заявление
Европейский Союз до 2010 года выделит Грузии помощь на общую сумму 500 млн. евро.
Совместное заявление об оказании финансовой помощи Грузии подписали 20 января в Тбилиси вице-премьер, государственный министр Грузии по евроинтеграции Георгий БАРАМИДЗЕ и еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, сообщает ИА "Туран".
"Указанная сумма будет направлена в помощь беженцам и на восстановление инфраструктуры страны", - заявила журналистам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
В госканцелярии Грузии 20 января было подписано совместное заявление об оказании финансовой помощи Грузии на 2008-2010 годах со стороны ЕС.
По словам вице-премьера, помощь со стороны ЕС включает вопросы упрощения визового режима, свободной торговли и помощи вынужденно перемещенных лицам. Г.БАРАМИДЗЕ подчеркнул, что речь идет об оказании помощи как беженцам после августовских событий, так и тем, которые покинули свои дома в 90-х гг.