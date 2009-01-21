Завтра из Сектора Газа эвакуируют еще около 40 украинцев

Посольство Украины в Государстве Израиль проведет эвакуацию из Сектора Газа еще около 40 украинских граждан.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник Посольства Украины в Израиле Андрей БАЦИЙ.

“На сегодня Посольство Украины в Израиле эвакуировало из Сектора Газа 120 украинских граждан. Возможно, это наибольшее количество среди стран, которые занимаются эвакуацией своих граждан из опасного региона”, - отметил дипломат.

“Это будет уже четвертая эвакуация, проведенная украинскими дипломатами со дня начала военной операции в Секторе Газа. Планируется, что людей переправят в Украину через территорию Израиля в столицу Иордании - Амману. Дальше им будут приобретены за государственный счет билеты на рейсовый самолет, которым они прибудут в Киев. Очевидно, это будет последняя группа, поскольку, по крайней мере, на сегодня, это все наши соотечественники, которые выразили желание оставить Газу”, - констатировал А.БАЦИЙ

Он сообщил, что около 200 украинцев в Секторе Газа остаются. “Это те люди, которые не могут выехать в силу семейных обстоятельств: женщины не хотят ехать, поскольку не хотят разрывать семьи, а некоторые проживают в относительно безопасных районах”, - объяснил А.БАЦИЙ.

Советник Посольства Украины не подтвердил некоторую информацию о том, что количество погибших во время боевых действий в Секторе Газа украинцев может быть большим, чем свидетельствует официальная статистика МИД Украины.

“Надеюсь, что больше жертв не будет (по данным МИД, в Газе погибли двое украинцев – УНИАН). По крайней мере, других сведений о гибели украинцев нет”, - отметил он.

В то же время, дипломат заметил, что необходимо учитывать тот факт, что украинские граждане в Секторе Газа находятся вне консульского учета, не имеют статуса постоянного проживания, и степень осведомленности Посольства Украины в Израиле достаточно низкой. “Но вероятность того, что имеются еще погибшие украинцы является очень незначительной”, - сказал А.БАЦИЙ.