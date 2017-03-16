Die Welt: Невероятное облегчение в Европе

Об этом пишет Дирк Шюмер в статье "Невероятное облегчение в Европе", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

У многих людей, уже не только в Голландии, после выборов в Нидерландах камень с души упал. "Партия свободы" Герта Вилдерса с программой против Европейского Союза и ислама не стала самой сильной политической силой в важной стране ЕС.

Уфф! Звук падения этого камня можно было услышать по всему континенту, далеко за пределами каналов Амстердама, особенно в Берлине. Министр Альмайер в Twitter выразил свою благодарность "чемпиону" на голландском.

Также кандидат на пост канцлера от СДПГ Мартин Шульц выразил "облегчение" по поводу ограничения правого популизма. И даже канцлер, еще ночью, лично поздравила по телефону своего бывшего и будущего коллегу Марка Рютте. Так маленькая Голландия хотя бы на одну ночь стала самым сердцем Европы, которое снова стучит сильно и уверенно.

В Нидерландах не понимают этой суеты

На первый взгляд, радость вполне понятна. Опросы с начала года заставляли опасаться убедительной победы оппозиционера Вилдерса. Если бы после кошмаров с "брекситом" и победой Трампа, другие европейцы из Гааги услышали бы очередную порцию плохих новостей – какой плохой знак для следующих выборов во Франции и Германии!

В Нидерландах все были более спокойны, потому что уже де-факто знали, каким может быть правительство с участием Вилдерса в период между 2010 и 2012 годами, и опыт был довольно разный. Тем не менее, страна это пережила.

Поэтому многие граждане Нидерландов очень удивились такому вниманию СМИ из половины стран мира, как будто выживание европейской цивилизации зависит от пары процентов голосов за или против Вилдерса. Видимо, европейцы стали очень нервными.

Мрачное настроение в Европе ненадолго улучшилось

Реальной угрозы, на самом деле, не было. Потому что с Вилдерсом не хотела сотрудничать ни одна политическая партия, и традиционно абсолютного большинства в красочной Голландии и близко не было.

Сдержанное ликование, особенно за рубежом, можно объяснить мрачным настроением: наконец-то в лице Марка Рютте победил политик, который позиционирует себя убежденным европейцем, настроенным на сотрудничество в ЕС, и либеральное правовое государство – и в то же время холодно реагирует на провокации турецкого президента Эрдогана, хотя и с полицией. По-видимому, эта смесь может обеспечить большинство.

Однако, празднование в Голландии на самом деле выглядит печально. Рютте – победитель, который потерял пятую часть своего электората, в то время как Вилдерс, несмотря на чрезвычайно высокую явку, получил несколько процентов и может занять второе место.

Темы Вилдерса доминировали в избирательной кампании

Отсюда его злоба: "Рютте еще долго не сможет от меня не избавиться". И разве Вилдерс ошибается, когда говорит, что его основные темы – критика ислама и Турции, усталость от ЕС и социальное государство – доминировали на протяжении всей избирательной кампании?

Во всяком случае, жесткость христианских и социал-демократов в отношении к лицам, ищущим убежища, и иммигрантам была следствием плана Вилдерса. Культурная борьба с радикальным и склонным к насилию исламом теперь будет продолжаться – с помощью правовых методов будущих правящих партий, а также с помощью молота Вилдерса.

Следует отметить, что с движением "Denk" в европейский парламент впервые прошла яростная исламская партия. В когда-то левом городе рабочих Роттердаме мусульмане обошли социал-демократов – зловещее предзнаменование?

Радость по поводу результатов выборов выглядит сюрреалистично

Если взглянуть на братские партии ХДС и СДПГ, то радость Альтмайера, Шульца и Меркель выглядит немного сюрреалистично. Голландские социал-демократы из "Партии труда" (PvdA) вчера пережили не фиаско, а массовое убийство.

Еще никогда в послевоенной истории страны ни одна партия не потеряла стольких избирателей, как гордая PvdA под руководством ее нового незадачливого председателя Лодевейка Ашера. Так бывает в нервной цифровой демократии: вчера еще гордый участник большой коалиции с 25 процентами, а сегодня – расколотая партия с менее чем шестью процентами. Если эти выборы стали "облегчением" для Мартина Шульца, то прощай СДПГ!

После землетрясения на левой стороне, христианские демократы, традиционно самая сильная правящая партия в Голландии, могут предложить стать партнерами по коалиции с консервативно-либеральным премьером Рютте.

Но только здесь, на скромном уровне в 12 процентов. Этого достаточно для правительства, но слишком мало, чтобы влиять на политику. И уж точно, это отнюдь не обнадеживающий сигнал голландского "чемпиона" Берлину, потому что даже христианские демократы у западных соседей уже не являются народной партией.

Сложные переговоры о коалиции в Гааге

Что дальше? Экономические либералы Рютте могут создать удобную коалицию с христианскими демократами и уверенной лево-либеральной партией городских яппи "D66". Но для групповой фотографии с королем не хватает полдюжины мест в парламенте в Гааге.

С помощью двух благочестивых кальвинистских партий или, на худой конец, пожилых людей и защитников животных, которые могут удвоить их число, мастера компромиссов из Голландии скоро получат новое и довольно стабильное правительство.

Фактическим победителем на этой клумбе из тюльпанов стали "зеленые" с их молодым и почти харизматичным лидером Йесси Клавером. Старые хиппи и те, кто считал Вилдерса крутым, выбрали Клавера. После достижения максимума всех времен для своей партии (9%), он надеялся править вместе с правыми партиями, но это, вероятно, пока останется мечтой.

Поведение Рютте по отношению к Турции – пример для Европы?

И все же, на это раз переживающий трудности ЕС и нервные европейцы могут не беспокоиться о дальнейшей "популистской революции". Дает ли это надежду в других решающих вопросах 2017 года? На президентских выборах во Франции умеренные кандидаты должны приложить больше усилий – лучше всего, следуя примеру скромного, но упрямого Марка Рютте.

Его однозначная позиция в отношении Эрдогана спасла его в финале гонки и помогла победить Вилдерса. Это послание правового самосознания не должно перейти в облегчение – особенно в Берлине.

Одна из самых популярных газеты Голландии "NRC Handelsblad", опубликовала гениально коварную карикатуру на Рютте после его – относительно – блестящей победы: ликующий с поднятыми руками и флагом в руке. Турецким флагом.