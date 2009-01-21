Газпром: РосУкрЭнерго больше не будет заниматься реэкспортом

Объем поставляемого газа в Украину будет складываться без объемов для его дальнейшего реэкспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, право на экспорт газа должно быть у стороны, у которой есть избыточный газ для этого. При этом он отметил, что Украина, которая добывает около 20 млрд. кубометров газа, направляет его на снабжение коммунального сектора и населения.

«Поэтому никаких экспортных квот не предусматривается в рамках наших договоров»,- сообщил он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил также, что компания «РосУкрЭнерго» не будет больше заниматься реэкспортом газа. «Ясно, что после подписанных контрактов источников газа для «РосУкрЭнерго» ни из России, ни из Средней Азии и Казахстана больше не будет», - сказал он.