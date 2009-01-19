Еврокомиссия ждет экономического роста еврозоны не ранее 2010 года

Экономический рост в еврозоне возобновится только к 2010 году и составит 0,4%. О таком прогнозе заявили представители Еврокомиссии, сообщает ВВС.

Они также отметили, что ВВП 16 стран еврозоны сократится в 2009 году на 1,9%.

Прогнозируемый уровень инфляции в еврозоне составит 1% в этом году и 1,8% в следующем.

Предполагается, что безработица превысит 10% в 2010 году. В 2008 году в странах еврозоны уровень безработицы был зафиксирован на уровне 7,5% трудоспособного населения.

В Еврокомиссии надеются на возможность "создать условия для постепенного восстановления" экономики еврозоны во второй половине 2009 года.