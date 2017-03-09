Правительство Молдовы рекомендовало чиновникам не ездить в командировки в Россию

Как передает Deutsche Welle, об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства Молдовы.

«В последние месяцы имели место многочисленные случаи задержания молдавских чиновников в России, в том числе в российских аэропортах. Во избежание инцидентов и до прояснения ситуации госслужащим не рекомендуется передвигаться через территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМолдова отозвала своего посла в Москве: СМИ узнали причины

По этому поводу Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вынесло ноту протеста в адрес России, которую вручили российскому послу. В документе отмечается, что молдавских чиновников «необоснованно останавливают, задерживают и допрашивают на въезде в РФ, их оскорбляют сотрудники российских спецслужб».

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон, которого считают приверженцем Кремля, раскритиковал решение правительства. Он допустил, что на российской границе действительно могли быть какие-то недоразумения, однако «решение запретить государственным чиновникам поездки в Российскую Федерацию является ненормальным».