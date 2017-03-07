В Санкт-Петербурге 50 человек с резиновыми утками требовали отставки Медведева (видео)

В Санкт-Петербурге протестующие крякали, водили хороводы вокруг полицейских и требовали отставки Дмитрия Медведева. Всего собралось около полусотни активистов. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Митинги в России начались после публикации расследования о доходах премьера Дмитрия Медведева. Уток как символ протеста выбрали не случайно – Медведев увлекается этими птицами.

Как известно, на прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что в "благотворительные" фондов Дмитрия Медведева были переведены по меньшей мере 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом.