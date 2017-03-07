В Санкт-Петербурге 50 человек с резиновыми утками требовали отставки Медведева (видео)

17:42, 07 марта 2017
Мир
1263 0

После публикации расследования о "тайной империи" главы правительства в России вспыхнули протесты.

В Санкт-Петербурге на митинг вышли 50 человек с резиновыми утками / Скриншот

В Санкт-Петербурге протестующие крякали, водили хороводы вокруг полицейских и требовали отставки Дмитрия Медведева. Всего собралось около полусотни активистов. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на расследование Навального по "тайной империи" Медведева

Митинги в России начались после публикации расследования о доходах премьера Дмитрия Медведева. Уток как символ протеста выбрали не случайно – Медведев увлекается этими птицами.

Как известно, на прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что в "благотворительные" фондов Дмитрия Медведева были переведены по меньшей мере 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Медведев#утки